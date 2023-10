Zielinski: "Polonia, iniziato un nuovo corso e ora vogliamo vincere. Contro le Isole Faroe avremmo pututo fare meglio su un aspetto..."

Notizie Calcio Napoli - La Polonia ha vinto per 2-0 contro le Isole Faroe, nel post gara il capitano polacco e giocatore del Napoli, Piotr Zielinski ha parlato ai giornalisti:

“Lewandowski? È uno dei migliori attaccanti al mondo. È il miglior calciatore polacco. Ma ce ne sono altri che lo sostituiscono egregiamente. Sicuramente avremmo potuto segnare più gol, ma dobbiamo essere contenti di aver creato occasioni.

Le condizioni durante il riscaldamento erano terribili. C'era molto vento e pioveva. Faceva molto freddo. Quando la partita è iniziata, ha smesso di piovere e le cose sono migliorate.

Si vede e si sente che questa è una nuova mano nella nazionale polacca. Il nuovo allenatore sta cercando di trasmetterci le sue regole. La cosa più importante è che oggi tutto abbia funzionato. Vincere è stato fondamentale. Adesso è tutto nelle nostre mani e puntiamo a vincere la partita di domenica e poi preparare bene la finale contro la Repubblica Ceca.

Abbiamo controllato la partita e qualche volta la squadra non sbaglia nulla, è normale. Così come ci sono momenti in cui l'avversario prende per un attimo il possesso della palla e cerca di creare qualcosa. Ma le Isole Faroe non ci hanno minacciato. Abbiamo segnato due gol, avremmo potuto segnarne di più, ma qui contano tre punti”.