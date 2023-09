Varriale: "Garcia come la bambina dello spot, pesca a Osimhen: gliela mandava ADL"

Notizie Calcio Napoli - "Urgono test più probanti ma è tornato il Napoli campione d'Italia. I 3 centrocampisti più vicini a fare possesso palla, la difesa centrale che con Natan può stare più alta, Osi e Kvara ritrovati ai loro livelli. Senza esaltarsi ma la via è quella giusta pure per Rudi Garcia. Si è rivista dunque La Grande Bellezza con il regista capace di mediare con i suoi attori. Nel fuoco delle polemiche Rudy mi è sembrato la bimba del famoso spot che regala a Osi la pesca dicendo che gliela mandava ADL. Non so se basterà per la pace ma è un 1° passo importante”. E’ quanto scrive Enrico Varriale, collega della Rai, su Twitter all’indomani di Napoli-Udinese 4-1.