Trevisani insiste: "Udinese peggior squadra del campionato, magari contro un Torino..."

Notizie calcio. Riccardo Trevisani commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria del Napoli per 4-1 contro l'Udinese. Il giornalista, che negli ultimi giorni aveva criticato Garcia e definito gli azzurri "non uno squadrone" se non per merito di Spalletti, ha dichiarato:

“Ricordiamoci i demeriti dell’avversario. L’Udinese in questo momento è la squadra peggiore del campionato, non gioca a calcio, ha preso 10 gol, è totalmente allo sbando. Il Napoli s’è ripreso anche grazie all’avversario. Kvara ha giocato alla grande, Osimhen, ma tutto questo contro la 19esima del campionato, oggi con un Torino...”.