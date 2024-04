Gianfranco Teotino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Non riuscire a portare una vittoria in casa contro il Frosinone dopo essere stato per due volte in vantaggio è un’occasione persa che difficilmente si ripeterà anche perché il calendario era favorevole. Oggi troppi errori per gli azzurri. Complimenti al Frosinone che ha giocato una gara coraggiosa grazie ad un pressing offensivo efficace. Si tratta di un punto meritato per Di Francesco”.