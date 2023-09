Serie A, l'AD De Siervo: "È pericoloso e dannoso guardare le partite su siti pirata: ne abbiamo segnalati oltre duemila"

Notizie Calcio - L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha partecipato ieri a Venezia, nell’ambito della “Mostra Internazionale d’arte cinematografica”, a un convegno sulla nuova legge antipirateria.

De Siervo è poi intervenuto alla Radio Serie A con Rds, spiegando il suo punto di vista sul tema: “Siamo andati a Venezia per ringraziare il nostro Parlamento che ha approvato una legge fortemente voluta dal mondo dell’audiovisivo e dello sport. Noi, che eravamo il paese più forte nel mondo del calcio, abbiamo perso forza competitiva, purtroppo nel momento della crescita della pirateria digitale. Si stima un danno di oltre 1 miliardo di euro in 3 anni solo per il nostro settore, oggi il mondo dell’audiovisivo tutto era riunito per analizzare la prossima fase, quella operativa”.

“Ieri sono stati segnalati più di duemila siti – ha evidenziato De Siervo -, grazie a questa piattaforma che sarà messa a punto nel mese di settembre riusciremo a bloccarne ancora di più. La Legge entrata in vigore ad agosto consentirà ora alle Autorità di far cadere subito i segnali, attraverso questa nuova piattaforma fornita dalla Lega Serie A. L’utente purtroppo non ha la percezione di compiere un atto illegale, questo è un punto decisivo, il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme sarà quello di spiegare sempre più che il calcio ha bisogno di queste risorse per restare competitivo”.

“Abbiamo tante squadre sono competitive grazie alla passione dei nostri Presidenti – ha concluso De Siervo -, ogni squadra ha coppie d’attacco dirompenti, che fanno sognare tutti i tifosi, siamo certi che vedremo un campionato emozionante e ne approfitto per ringraziare tutta la squadra di Radio Serie A per il lavoro che state facendo”.