Salernitana, Iervolino: "Ederson vale 35 milioni, può diventare un vero campione"

Calciomercato Napoli - Le parole del presidente della Salernitana Danilo Iervolino sul trasferimento di Ederson, talento acquistato a gennaio da Sabatini. Queste le parole del presidente a La Gazzetta dello Sport: "Tanti amici mi mandano messaggi parlandomi di lui. E’ un grande patrimonio, non ho ancora pensato alla valutazione, ma credo almeno 30-35 milioni considerando età, ruolo, qualità nelle due fasi. Può diventare un campione eccezionale, il migliore nel suo ruolo. So che qualche telefonata a Sabatini è già arrivata, ma per adesso non ne parliamo: prima la salvezza e poi il mercato.

Ederson è incredibile anche dal punto di vista umano: è un ragazzo angelico, sobrio, ha un notevole equilibrio mentale Per ottenere buoni risultati nella vita bisogna amare alla follia ciò che si fa e restare con i piedi per terra. Ederson è così".