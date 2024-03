Ruotolo: "Caro Juan Jesus, questa è l'Italia. Ora i razzisti sono più liberi di fare i porci. La prossima volta mettiti a favore di telecamera"

Sandro Ruotolo, attraverso i social, ha commentato in modo ironico la sentenza su Acerbi e il caso Juan Jesus: "Caro Juan Jesus, la prossima volta cerca di metterti a favore di telecamera e microfoni mentre ti insultano per il colore della tua pelle. Grazie a questa sentenza da oggi in poi nel Calcio, sia nelle giovanili (dove è molto più grave), sia in Serie A, nessuno più farà una tale denuncia all'arbitro perché, se non ci sono i testimoni, la denuncia non vale nulla. Ora i razzisti sono più liberi di fare i porci"; "Sentenza assurda". In Italia funziona così".