Comune di Napoli, Auricchio: "Rinvio Napoli-Parma? Rischio remoto, decisione alle 15. Il vento ha spaccato i cupolini..."

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli:

“E' accaduto che le forti raffiche di vento - non a caso giovedì sera avevamo interdetto l'apertura delle scuole, oggetto di migliaia di critiche - non hanno scoperchiato i cupolini, ma il forte vento ha prodotto delle spaccature nei cupolini e quindi in mezzo al campo si sono ritrovati alcuni pezzi. Questa mattina abbiamo fatto una verifica oculare, con due squadre di vigili del fuoco e due squadre di Napoli servizi. La società ha messo a disposizione un drone per accelerare la verifica che potrebbe ultimarsi per le 15-15:30 e da lì si deciderà il da farsi. Abbiamo chiesto al Questore di posticipare l'apertura dei cancelli di almeno un'ora. Rischio rinvio? E' un rischio piuttosto remoto, ma le decisioni appartengono alle autorità preposte, faremo di tutto per giocarla. Potrebbe essere disputata con porte chiuse, porte aperte o porte parzialmente aperte. I problemi finora rilevati sono concentrati nella parte della Tribuna Posillipo. Alle 15:30 avremo un quadro completo, le decisioni saranno assunte dal Questore e gli organi competenti".