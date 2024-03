Polonia, Il CT Probierz: “Zielinski? Non vive un momento facile, ma contiamo su di lui: ecco cosa gli ho detto”

Michal Probierz, CT della Polonia, ha parlato della situazione che sta vivendo Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista è ormai al termine della sua avventura in maglia azzurra ed il club sembra ormai averlo accantonato definitivamente nelle scelte per puntare tutto su Traoré. Ecco cosa ha dichiarato Probierz:

"Piotr sta vivendo una situazione nuova. Ha però l'esperienza giusta per superare questo momento. Si vede che ha voglia di giocare. Nonostante non stia giocando molto, ha tutto il mio sostegno. Gli ho parlato, sa bene di essere un calciatore molto importante per la Polonia. È uno dei punti di riferimento di questa nazionale".