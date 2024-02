Pellegatti si arrabbia in diretta: "Mi tratti come un cretino: vai a Masterchef..."

Nella puntata di ieri di Pressing, Sandro Sabatini ha scaldato gli animi in studio parlando del Milan:

"Quando Conte parla di storia del club che è importante non deve citare il Milan ma perché ha la storia di Berlusconi. La storia attuale dei rossoneri equivale a quella dei Boston Celtics. Non lo dico per intristire Pellegatti ma il modo di lavorare di Conte è incompatibile con questo club".