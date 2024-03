Pedullà: "Strada spianata per il 5° posto che vale la Champions: Napoli-Torino gara importante"

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

"Italia al primo posto per il ranking club Uefa, ricordiamo che le prime due nazioni avranno diritto al 5°posto in Champions. Abbiamo una strada spianata, diciamo questo a poche ore da Napoli-Torino, match che aprirà il 28esimo turno di serie A. Si può giocare per il 5° posto. Le tre vittorie tra Europa League e Conference League diventano una possibilità concreta per il posto in più in Champions disponibile".