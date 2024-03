Palmeri: "Napoli fuori dalla Champions da campioni d'Italia, è clamoroso! Non succedeva da 24 anni"

"Dunque Napoli fuori da prossima Champions. E se pensiamo che sono i campioni in carica, è clamoroso. E se pensate che è il secondo anno consecutivo che i detentori non finiscano tra le prime 4, rende quanto fossero sorprendenti gli scudetti di Milan e Napoli. Ti lascia davvero esterrefatto la maniera di difendere del Napoli. I campioni d’Italia fuori dalle prime 4. Prima di quest’anno e l’anno scorso con Napoli e Milan, non succedeva da ben 24 anni, Juventus 1999. E prima ancora: ‘97 Milan ‘92 Sampdoria ‘91 Napoli ‘86 Verona (decimo, il peggior piazzamento di un campione) ‘85 Juventus ‘72 Inter". Questo il tweet del giornalista di SportItalia, Tancredi Palmeri, post Napoli-Atalanta 0-3.