Osimhen ai tifosi del Napoli: "Straordinari, passione fuori dal mondo! A volte capisco perchè alcuni hanno pianto al momento dell'addio..."

Ultime notizie Napoli - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center.

“I tifosi del Napoli come descriverli? Straordinari. Per me è assolutamente incredibile. Ormai sono nel calcio da 6-7 anni, e lo dico in ogni intervista quando mi chiedono dei tifosi del Napoli. Quando devo cercare una parola per descriverli resto senza parole perchè sono assolutamente travolgenti. È elettrizzante, non ho mai visto nulla di simile. Una città così grande che prende il calcio così seriamente e il modo in cui i tifosi supportano la squadra è veramente da non credere. Ho giocato in altri club, ma la passione che i napoletani hanno per il loro club è fuori da questo mondo. Lo puoi vedere allo stadio quando perdiamo o quando vinciamo, tutto lo stadio è veramente elettrizzante, ogni giocatore ha la pelle d’oca, non solo Victor, e quando segniamo è fantastico, l’intero stadio si capovolge e inizia a festeggiare. Sono tra i migliori tifosi al mondo per come supportano la loro squadra e per come vivono la vita di tutti i giorni assicurandosi che l’identità di questo club sia connessa ad essi. Per me è una sensazione fantastica, in alcuni club è la storia che crea l’identità, a Napoli sono i tifosi che rendono la squadra ciò che è. Il modo in cui tifano la squadra ed ogni giocatore è davvero incredibile. A volte capisco perchè alcune leggende del passato hanno pianto nel momento in cui se ne sono andate da Napoli, perchè è una emozione fuori dal comune giocare nello stadio e sentire urlare il tuo nome dal primo minuto al novantesimo, supportando la squadra e tifando. È straordinario, questi fans sono fantastici”