Orsi: "Kvara ha dimostrato una cosa importante rispetto alla scorsa stagione".

Nando Orsi, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il successo degli azzurri in campionato contro l’Udinese. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore:



“Secondo me quando iniziano a girare i calciatori importanti, il Napoli è destinato a vincere. Il problema era capire dopo quanto tempo Rudi Garcia potesse arrivare a una situazione di questo tipo. Non dico che ora si sia risolto tutto, visto che l’Udinese che avevo visto col Cagliari mi aveva deluso, ma l’autorità con il quale gli azzurri hanno vinto è un segnale importante.

Polemica Osimhen sui social? Mi domando se abbia esagerato più il club o il calciatore, ma rimuovere le foto del Napoli dal profilo personale è stato eccessivo.

Si diceva che la squadra fosse contro l’allenatore, ma non è così. A volte si dicono delle cose esagerando su certe situazioni, in questo caso si è ecceduto nelle valutazioni.

Osimhen via per ambizioni? A Napoli ha vinto uno Scudetto e disputato un quarto di finale di Champions. Non sono così convinto che se andasse al Manchester United otterrebbe gli stessi risultati. E’ chiaro poi che un calciatore della sua levatura non può legarsi a un club per 15 anni, ma restare fino a un massimo di 4-5.

Kvara? Ha dimostrato di avere un bel caratterino, a differenza di quanto poteva sembrare nella scorsa stagione.

Lecce-Napoli? La scelta di confermare l’undici visto con l’Udinese fa capire che Garcia ragiona partita per partita, la sfida al Real Madrid si prepara da sola.

Nella partita con l’Udinese, a prescindere dalle modifiche tattiche di Garcia, si è vista una migliore condizione atletica dei calciatori”.