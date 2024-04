Calciomercato Napoli - Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di TuttoSport spendendo parole al miele su Heorhij Sudakov: "Sudakov è un giocatore molto interessante: calciatore dinamico che può fare più ruoli. L’avevo chiamato io per primo 3 anni fa in Nazionale. È un grande talento che può fare un grande salto di qualità se dovesse andare a giocare in Serie A o Premier League”