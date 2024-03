"Mi sento migliorato", poi l'indizio sul futuro: Palladino esce allo scoperto

Napoli - Arrivano novità importanti per quello che riguarda il mondo del calciomercato degli allenatori con i tanti cambiamenti attesi in vista della prossima stagione. Perché tanti saranno i cambi in panchina e c'è anche Palladino tra i nomi più gettonati. "Il futuro non si conosce". E fin qui, difficile dare torto a Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza: "Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari, la dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione.

La crescita della squadra mi gratifica tanto, è vero che siamo diventati una squadra più completa e solida. Che sa difendere bene. Siamo migliorati in tante cose e si vede anche da questi successi. Vorrei sempre giocare bene ma non è facile farlo sempre, ci sono gli avversari da considerare. Personalmente sono cresciuto sotto il profilo dell’esperienza perché ho più partite di Serie A sulle spalle, ho un nuovo sistema di gioco oltre il 3-4-2-1 ora faccio anche il 4-2-3-1. Sono felice della mia crescita insieme a tutto il mio grandissimo staff”.