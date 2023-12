Mediaset, Callegari: "Il Napoli non è ancora fuori dal momento difficile, i gol segnati sono stati casuali"

Il giornalista Mediaset Massimo Callegari è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

"Pu√≤ capitare un sorteggio difficile per il Napoli, anche se ci sono Real Sociedad e Borussia Dortmund che non √® detto per√≤ siano abbordabili. Ovviamente Manchester City e Bayern sono le pi√Ļ difficili da affrontare, anche se l'Atletico Madrid quest'anno per me ha fatto un passo in avanti dal punto di vista del gioco. Anche il Barcellona √® difficile da affrontare, ma sotto il profilo dell'affidabilit√† e della continuit√† ha qualche problema in pi√Ļ, quindi √® difficile da inquadrare. Secondo me il Napoli non √® ancora fuori dal suo momento difficile, deve ritrovare continuit√† e soprattutto la resistenza atletica che gi√† mostrava i suoi limiti con Garcia. Meret sempre criticato ma √® stato super decisivo. I gol che ha segnato il Napoli sono arrivati da situazioni casuali, per√≤ √® una qualificazione tranquilla che serviva agli azzurri per essere pi√Ļ sereni in vista della gara col Cagliari che non sar√† cos√¨ semplice. Si pu√≤ fare meglio rispetto a ci√≤ che si √® fatto fino ad adesso, ma molto dipender√† dai trascinatori Osimhen e Kvaraskhelia che dovranno essere decisivi come l'anno scorso".