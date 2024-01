Mazzarri a Dazn: "Spirito e gioco ritrovato, il ritiro è stato importante! Infortunio Cajuste mi preoccupa, su Supercoppa e mercato..."

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Salernitana 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Spirito ritrovato? Si, penso che anche il gioco sia stato ritrovato. La Salernitana è ben messa in campo, ti aspettando davanti all’area e non è facile. Siamo stati penalizzati subito sulla loro prima uscita ed hanno segnato, era una bella botta perché siamo anche in emergenza numerica ma i ragazzi sono stati calmi ed hanno continuato a giocare. Abbiamo meritato questa vittoria”.

Potevamo fare un po’ più gioco in verticale, ma avevamo un centrocampo d’emergenza con Gaetano all’esordio e Cajuste, che diventerò un giocatore importante, ma deve ancora adattarsi. Siamo stati bravi a non demoralizzarci e abbiamo creato diverse occasioni da gol. Questa squadra ha ritrovato possesso palla e comando del gioco, la gara contro il Torino è stata una parentesi particolare dove non abbiamo giocato bene”.

Sull’infortunio di Cajuste: “Sono preoccupato, è una questione muscolare e potremmo dover aspettarlo un pochino”.

Sul momento del gruppo: “E’ stata una vittoria collettiva, anche chi è entrato è stato decisivo. Siamo stati bravi nel recupero immediato, che era una caratteristica del Napoli della scorsa stagione. Con il Monza abbiamo concesso poco e dominato la partita perché eravamo corti e non li rifacevamo ripartire, oggi lo abbiamo fatto ancora meglio concedendo un paio di occasioni. Candreva ha fatto un grandissimo gol ed ha nelle corde giocate del genere, che vengono una volta ogni tanto. Però siamo stati bravi nel recupero e sono soddisfatto”.

Sulla Supercoppa: “Ci penserò da stasera, avevo il pensiero di risollevare la squadra. Abbiamo fatto un ritiro positivo perché abbiamo lavorato sul campo ed oggi si è visto. Mi godo questa vittoria perché era fondamentale in un momento poco felice”.

Sul mercato: “I nomi non li faccio perché non sono ancora giocatori del Napoli. Lo scouting ed il presidente sono concentrati nel voler portare in azzurro i migliori giocatori possibili”.