Max Esposito: "Vi dico cosa pensa davvero Guardiola del Napoli. La vittoria di Firenze dà fiducia per domani sera"

Max Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli ha superato il test contro la Fiorentina? Sì, banco di prova superato, ma si può fare ancora meglio. Nel primo tempo c'è stato tanto dominio, nel secondo tempo qualche sofferenza di troppo. Siamo ancora all'inizio del campionato, sul 3-0 la testa forse era già alla Champions League. Questa vittoria, però, ha dato fiducia e morale in vista del Manchester City. Hojlund e Beukema benissimo all'esordio? Beukema ha difeso benissimo ed ha fatto anche gol, Hojlund è stata una bella sorpresa, non mi aspettavo subito questo impatto. Ho visto un attaccante grintoso e con buona tecnica, è un ottimo acquisto per il Napoli. Lui e Lucca faranno bene tra campionato e Champions. Sorprese contro il City? Non credo, poi dipende dalla forma dei singoli giocatori.

La formazione vista contro la Fiorentina, ed in generale nei primi match stagionali, è quella che dà maggiori certezze e contro una big come il City devi avere almeno il 90% delle certezze, non c'è spazio per gli esperimenti. Dall'altra parte c'è una grande squadra con un allenatore come Guardiola, quindi serve la migliore formazione. Duello tra Buongiorno e Haaland? Haaland gioca da unica punta, quindi dovrà essere marcato sia da Buongiorno che da Beukema, servirà grande attenzione. Uno come Haaland può trovare la giocata per fare gol in ogni momento. Pensiamo al Manchester fino ad un certo punto, il Napoli deve rispettare l'avversario ma deve giocare con tanta consapevolezza, da squadra campione d'Italia. Il reparto difensivo azzurro è buono, ma dal centrocampo in su il Napoli può far paura a tutti. Cosa pensa Guardiola del Napoli? Rispetta sempre tutti, è quella la sua forza, non sottovaluta mai nessuno. Ha massimo rispetto per il Napoli e per Conte, sa quanta fame ha Antonio".