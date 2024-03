Martorelli a CN24: "Acerbi? Posso garantire che non è un razzista. Il politicamente corretto sta esagerando in tutti i campi"

Giocondo Martorelli, agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Lindstrom √® un calciatore di assoluta qualit√†, non penso per√≤ che abbia avuto l'opportunit√† di giocare con continuit√†. Alcuni calciatori devono essere valutati dandogli 5 gare dal primo minuto. Tante volte √® difficile fare una valutazione a 360¬į. Se una societ√† crede in un calciatore lo deve aspettare dandogli fiducia. Meluso riconfermato? Pi√Ļ che questo aspetto, conta pi√Ļ la voglia di De Laurentiis di demandare le scelte al direttore sportivo.¬†

Caso Acerbi? Tutti siamo contro al razzismo, chi può pensare di poter avere questa differenziazione? Ho avuto e ho adesso calciatori di colore, vivono tranquillamente senza avere discriminazioni. Chi ha giocato al calcio, lungi da me l'equivoco sia chiaro, certe situazioni vanno vissute nel contesto particolare in cui si sviluppano. Maradona in tal senso è stato straordinario, subiva di tutto. Questo non vuol dire che sto giustificando chi dice negro, lo ribadisco perché l'equiovoco può essere dietro l'angolo. In un campo da calcio qualche situazione del genere andrebbe contestualizzata. Nessuno sa, nemmeno il giudice sa davvero se Acerbi ha detto o meno quelle cose tanto che la sentenza è stata di non condanna perché non ci sono prove. Se Acerbi ha davvero detto quella frase, ha fatto un errore clamoroso e andava condannato e non vi è dubbio.

Questa forma di politicamente corretto sta esagerando in tutti i campi. Non si può dire niente perché basta una parola fuori riga per essere tacciati di razzismo o sessimo. Riporterei tutto nella quotidianità. Sono convinto, anche se Acerbi avesse usato quel termine, sono convinto che in lui non c'è niente di razzismo. Chi ha in squadra calciatori di colori non può avere razzismo per altri colleghi. Lo ribadisco, il razzismo va condannato sempre. Alcune cose però andrebbero contestualizzate in una situazione dove si verifichino. Nessuno mai saprà la verità, ma posso garantire che Acerbi possa avere forme di razzismo non ci credo nemmeno se lo sentissi con le mie orecchie".