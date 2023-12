Lozano: "Gattuso? Non mi ha mai chiesto niente, il primo anno con lui piangevo disperato con mia moglie"

L'attaccante del PSV Hirving 'Chucky' Lozano, ex Napoli, in un programma messicano con l'ex Real Madrid Hugo Sánchez ha rivelato che in azzurro, con Gennaro Gattuso in panchina, ha vissuto uno dei suoi momenti peggiori da calciatore.

"Non mi conosceva, non sapeva nemmeno dove giocavo, ma non mi ha mai chiesto niente. Sai, quando fai il calciatore che ci sono momenti in cui dici: 'Wow! Le cose non stanno andando bene qui'. Ero sempre in panchina e fu allora che dissi: 'C'è qualcosa che non va'. Quell'anno fu terribile, piangevo disperato con mia moglie. Ti rendi conto che sei migliore di tanti lì e ti chiedi 'Perché non mi danno una chance? Perché non me lasciano dimostrare cosa so fare?'. Mi ci è voluto molto lavoro nel dialogo: ha iniziato a parlarmi di più, perché non mi conosceva, nel primo anno non scambiavamo nessuna parola. Poi si è avvicinato e nel secondo anno il suo staff tecnico mi ha parlato"