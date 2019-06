James Rodriguez-Napoli, Alvino: "Pronto contratto di 5 anni, ingaggio sostenibile: ha già detto sì da un mese"

Ultime notizie calcio Napoli - James Rodriguez Napoli. Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale della SSC Napoli, riguardo il calciomercato Napoli. James Rodriguez sempre più un obiettivo di mercato azzurro.

"James Rodriguez? Sarebbe un colpo, stiamo parlando di un colpo di prima fascia: sarebbe in assoluto il più grande colpo della recente storia napoletana perchè è forte ed è un leader, poi ha la qualità per infiammare il San Paolo. Il Napoli si è assicurato il sì del ragazzo: Ancelotti l'ha chiamato un mese fa e subito ha accettato la proposta. Il triangolo Ancelotti-James e De Laurentiis è chiuso, manca il quarto e mi riferisco a Florentino Perez. Il Napoli gli offrirebbe 5,5 milioni di ingaggio a stagione, per cinque anni, un milione in meno rispetto ai 6,5 milioni che guadagna ora, anche se per meno anni, per questo il giocare non perderebbe nulla, anzi guadagnerebbe di più. L'idea del Napoli è quella di chiedere il prestito, magari con qualche clausola speciale"