Imperatore a CN24: "Rischiare investimenti con Conte? Vincendo poi ADL in un paio di anni può anche vendere il Napoli"

Durante “Presidente per un'ora”, format di CalcioNapoli24 TV tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00, Vincenzo Imperatore, giornalista e scrittore, autore del libro “A scuola da De Laurentiis”, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Antonio Conte al Napoli? Immaginando una struttura di costi con cinque top player, soldi da investire nello stadio, basta sbagliare un paio di stagioni per andare in difficoltà economica. Prendersi un rischio consapevole firmando Antonio Conte, stravolgendo completamente la filosofia? Io credo che il fine sia quello di recuperare immediatamente il valore perso, e lo recuperi vincendo e facendo così bene allo stato patrimoniale del club. Perchè rischiare tanti investimenti? Per vincere immediatamente, recuperare valore e probabilmente, è una mia tesi, in un paio di anni vendere il Napoli. Altrimenti continuo con il solito modello di business”