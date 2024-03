Il Fatto Quotidiano - Acerbi assolto dalle accuse di razzismo ma non è innocente

Ultime calcio - Il Fatto Quotidiano commenta così la decisione del Giudice Sportivo che ha riguardato il difensore dell'Inter.

“Assolto per insufficienza di prove. Fosse stato un processo vero, si potrebbe sintetizzare così la mancata squalifica di Francesco Acerbi per l’ormai solo presunto insulto razzista a Juan Jesus durante l’ultimo match di campionato fra Inter e Napoli. Alla resa dei conti, il giudice non ha potuto che constatare l’ovvietà: non si può condannare solo sulla parola della vittima, tanto più per un reato così odioso e grave come quello di razzismo. Il precedente non è entusiasmante per il derelitto pallone italiano, ma il contrario sarebbe stato anche peggio. Certo, in questo caso la dinamica era particolarmente sospetta. Infatti il dubbio resta anche al giudice sportivo. Acerbi ne esce assolto. Chissà se pure innocente”.