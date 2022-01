Iezzo: "Ospina, errore sul gol di Vlahovic. Meret? Incolpevole sul gol di Biraghi ma è giusto avere due portieri top"

Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio:

"Penso ci sia stato un problema di comunicazione, normale che un portiere cerchi di recuperare campo su un lancio ma bisogna capire se Dragowski ha chiamato la palla in tempo. Con la Fiorentina che però non era in inferiorità numerica poteva pensare pure a rimanere in porta e vedere. Può capitare...".

Giusto avere due "primi portieri"?

"I club più importanti fanno così, l'importante è sempre essere chiari. Abbiamo l'esempio del Napoli, però, con Ospina e Meret e un turnover che non ha fatto bene a nessuno dei due, soprattutto a un giovane come il secondo. Ai ragazzi serve continuità per acquisire conoscenza del ruolo e tempi di gioco".

Sul gol di Vlahovic dello 0-1 vede responsabilità?

"Secondo me Ospina poteva fare qualcosina in più, da quella posizione. Fosse stato fermo e non avesse anticipato il movimento forse l'avrebbe presa, ma è stato anche fortunato Vlahovic nel potersi liberare".

Sbaglia Meret sull'1-2 di Biraghi?

"No, la barriera doveva uscire più forte al momento del tiro".