Iezzo a CN24: "Spettacolo sempre più deprimente del Napoli. Caprile in azzurro? Faccio un doppio ragionamento"

Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Il campionato del Napoli va verso la disfatta. Il ritiro potrebbe essere una cosa giusta per parlarsi un po' e per capire che bisogna portare rispetto ad una piazza nonché alla società che vi paga. Lo spettacolo che stiamo vedendo domenica dopo domenica è deprimente. Ci aspettavamo una prova diversa ad Empoli per cercare di tenere viva la speranza europea. Non so darmi una spiegazione alla sconfitta, ho vista una squadra senza idee che ha sbagliato approccio. Poi i soliti errori in difesa e la poca lucidità in avanti. La musica non è cambiata, questo fa capire che qualcosa si è rotto.

Caprile? Si sta confermando un buon portiere anche ad Empoli. Bisogna capire quale sarà il futuro del Napoli anche sul portiere. In primis bisogna capire se si vuole progettare qualcosa in più anni oppure vincere subito. In quest'ultimo caso, cito l'esempio di Caprile, può essere rischioso nel senso che ti può andare bene oppure no. Se invece vuoi progettare su piu anni, allora Caprile può andare bene".