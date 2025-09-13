Hojlund a DAZN: "Felice di essere qui, gruppo incredibile! Conte molto diretto, se questo è l'inizio..."

Ultimissime Fiorentina-Napoli, subito protagonista Rasmus Hojlund titolare a sorpresa e protagonista col gol del momentaneo 0-2.

Hojlund commenta Fiorentina-Napoli

Il neo acquisto azzurro ha parlato del match e del suo debutto ai microfoni di DAZN nel post partita: “Sono veramente felice di giocare per questo club e di questo club. Il tecnico è fantastico, la squadra anche. Rapporto con il mister? E’ molto diretto ma è quello che preferisco e che voglio: sono giovane e devo imparare tantissimo. Mi sono allenato solo due giorni con la squadra ma è un buonissimo inizio. E’ sempre difficile entrare in un gruppo nuovo ma in questo è stato più facile".