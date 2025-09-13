Fiorentina, Fazzini in conferenza: "Contro una squadra come il Napoli bisogna stare attenti"

Jacopo Fazzini della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Napoli:

"Non siamo partiti bene, andando sotto di due gol già dopo 15 minuti. Era già successo in conference e dobbiamo capire perché. Contro una squadra come il Napoli bisogna stare attenti".

Qual è il suo ruolo preferito?

“Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista, mi piace puntare la linea avversaria e dialogare con i compagni. Posso fare quello che mi ha chiesto il mister oggi”.

Si sente in grado di fare il titolare?

“Sì, mi sento pronto per giocare. Il Mister poi deve fare delle scelte e io mi farò sempre trovare pronto a prescindere dai minuti che giocherò”.

Che emozioni ha provato per la prima al Franchi?

“È stata un’emozione incredibile per me che son tifoso. Lo spogliatoio però non era contento per quello che ha raccolto stasera, sono certo che ne usciremo alla grande perché siamo un grande gruppo”.

