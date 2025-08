Napoli, a metà agosto uno fra Grealish e Chiesa! Repubblica: si aspetta solo il momento giusto

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi il quotidiano La Repubblica fa il punto sulle strategie del club azzurro per completare la squadra. Completato l'acquisto di Gutierrez dal Girona per 18 milioni di euro, mentre continua ancora la trattativa col Siviglia per Juanlu, il Napoli ragiona ancora su un nuovo attaccante utile a rinforzare la corsia di sinistra del reparto offensivo.

Il Napoli alla rosa già ampiamente rigenerata dopo lo scudetto deve annettere il sostituto di Kvaratskhelia, una pedina che andrà a giocarsi il posto di esterno sinistro con Lang. Il ds Manna riflette su due soluzioni: Grealish, in uscita dal City ma con stipendio proibitivo, e Chiesa, alternativa low cost che pure però dovrebbe rivedere al ribasso il suo ingaggio rispetto a Liverpool. La sensazione è che gli azzurri non abbiano fretta: aspetteranno metà agosto, quando i prezzi potrebbero scendere, per sfruttare l’occasione più ghiotta.