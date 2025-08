CorSport - Raspadori all'Atletico aprirà ad un altro acquisto simile al profilo di Ndoye

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a completare la rosa e con la possibile cessione di Raspadori all'Atletico Madrid si può aprire l'acquisto di un nuovo giocatore con un profilo simile a quello di Ndoye come spiega il Corriere dello Sport:

"L'Atletico Madrid ha attivato l'affare Giacomo Raspadori con il Napoli, recapitando un'offerta ufficiale. Un altro capitolo della frenetica estate di mercato dei campioni d'Italia è stato inaugurato con una trattativa che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla parte finale della ricostruzione: se alla fine dovesse arrivare l'intesa con i Colchoneros, considerando che il dialogo tra Raspa e gli spagnoli è pressoché blindato dal lavoro già più datato del suo agente, allora si aprirebbe un altro fronte. Un altro acquisto, oltre a quelli già messi in preventivo: un profilo simile a quello di Ndoye, un giocatore capace di garantire equilibrio e insieme anche qualità in fase offensiva. Si vedrà. Anche perché, al momento, c'è ancora distanza tra la domanda del Napoli e la proposta dell'Atletico. Ma qualcosa si muove".