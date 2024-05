Galli: "Vedo bene Conte a Napoli, non con ADL"

Giuseppe Galli, presidente dell'Assoagenti, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.comnel corso della consueta rubrica La voce dell'agente, iniziando dalla celebrazione dell'Inter, che ha recentemente vinto lo scudetto: "È la squadra più forte del campionato. Anno scorso lo ha vinto il Napoli, quello prima il Milan, ma lo hanno perso i nerazzurri. Ripeto, sono la squadra più forte".

Il titolo è frutto della programmazione.

"I dirigenti dell'Inter sono di alto, alto livello, su questo non ci piove. I nerazzurri, come la Juventus e il Milan, sono abituati a vincere e ora è il loro momento. A volte capita che abbia successo una squadra diversa da queste tre, ma alla fine vincono le solite".

Come giudica il lavoro di Pioli al Milan?

"L'ho sempre sostenuto. Qualche anno fa stava per essere mandato via e io dissi che sarebbe stato un grandissimo errore. Pioli è un ottimo allenatore, sa il fatto suo, ma è ovvio, quando c'è l'Inter che gioca così... È un derby e ai tifosi non va bene, ma i rossoneri hanno un buon campionato".

Di cosa ha bisogno l'Inter per crescere ancora?

"Già è una squadra forte, con Zielinski e Taremi... Ovvio che nel mercato, se c'è un'occasione, non se la faranno scappare, ma l'Inter non ha bisogno di cambiamenti. L'importante è la continuità, poi l'allenatore è cresciuto tantissimo".

Le difficoltà economiche hanno livellato il campionato?

"Calciatori bravi ce ne sono, saperli individuarli è più difficile. Il Bologna è una sorpresa, ma non più di tanto perché se mettesse i giocatori in vendita, tutte andrebbero a prenderli. Sartori ha sempre fatto un ottimo lavoro, a volte c'è l'arroganza di prendere dei calciatori che si reputano forti quando non lo sono, invece vanno presi quelli adatti. Non voglio dire che le tre del nord vincono, ma sono abituate a farlo".

Dove vedrebbe bene Conte?

"Lo vedrei bene al Napoli, ma non vedrei bene De Laurentiis con Conte (ride, ndr). Uno deve essere talmente bravo e mettersi da parte, ma non credo che De Laurentiis lo faccia. Certo, lui sarebbe una garanzia di programmazione. Chi lo prende sa che deve spendere".

Il Parma è tornato in Serie A. Che cosa pensa dei gialloblù?

"Il Parma ha una proprietà importante, ha speso tanto in questi anni, si merita la Serie A. La società è forte, Pecchia è molto preparato, sono contento che sia stato promosso. Quando ci sono club forti, ben vengono in A".