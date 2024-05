Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis: "Non ho incontrato il padre, i contratti vanno rispettati. Sono tutti cedibili, bisogna vedere chi se li vuole comprare"

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

De Laurentiis:

"I giocatori sono tutti cedibili, bisogna vedere chi se li vuole comprare. Kvaratskhelia? Ha un contratto che scade nel 2027 o 2028, io sto serenissimo. Tranquillissimo. A me questo fatto che voi vogliate girare il cacciavite in una ferita che voi stessi avete aperto e stimolare gli agenti che poi magari vi dicono di scrivere determinate cose. Quando presi Cavani mi volevano ammazzare perché mandai Quagliarella alla Juventus. Kvara l'abbiamo fatto esplodere noi, abbiamo avuto noi l'intuito di prenderlo e farlo giocare. Noi dobbiamo essere quelli che la prendono sempre in quel posto o dobbiamo anche essere premiati per averli trovati e fatti giocare bene. Signori miei, i contratti vanno rispettati. Se voi siete i primi che dicono che non debbano essere rispettati. Poi avete detto che mi sono incontrato col padre, non è manco vero. Potrei disattendere le vostre affermazioni sul nostro sito ufficiale. Non lo faccio per il rispetto che ho per voi. Sarei grato se tra di noi ci fosse una collaborazione"