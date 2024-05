Fedele sicuro: "Lui è pronto ad accettare il Napoli, è l'ultima occasione della carriera"

Calciomercato Napoli - “Gasperini è sicuramente tentato da Napoli perché sarebbe l'ultima grande esperienza della sua carriera, però – ha detto il dirigente e opinionista Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - c'èPercassile proverà tutte per convincerlo a restare all'Atalanta. Il peso specifico di Percassi si fa sentire: è uno dei più grandi industriali italiani e deve pensare al futuro, non solo al presente.

Gasperini-Napoli, cosa ne pensa Enrico Fedele

Io ovviamente sarei contento se Gasperini accettasse il Napoli. Lookman ha strabiliato in finale di Europa League e il merito della sua crescita va soprattutto a Gasperini, perchèin Premier League non giocava: il suo può essere un miglioramento come quello avvenuto per Kvaratskhelia con Spalletti, perché è la bravura degli allenatori di campo di esaltare le qualità dei giocatori a loro disposizione. Ecco, Gasperini è sicuramente un allenatore che migliora i calciatori, e sotto questo profilo sarebbe ideale per il Napoli”.