Sky conferma esclusiva CalcioNapoli24: Circati piace molto al Napoli per la difesa

Calciomercato Napoli - Giovanni Leoni ed Alessandro Circati sono due profili che piacciono molto al Napoli. Ve lo abbiamo raccontato in esclusiva (LEGGI QUI) il 15 giugno informandovi su come Giovanni Manna stia valutando questi due profili molto giovani. Leoni è un classe 2006 che la Sampdoria ha appena riscattato dal Padova mentre Circati è un 2003 che si è messo in mostra con il Parma.

La redazione di Sky Sport ha confermato la nostra esclusiva per quanto riguarda il difensore Circati del Parma. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Gianluca Di Marzio sul classe 2003: