Cagliari, Pisacane a DAZN: "Meritavamo un epilogo diverso, ma il calcio è questo! Settimana scorsa ci è andata bene, oggi..."

Notizie Napoli calcio - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

“Non possiamo dire partita perfetta per colpa degli ultimi secondi. Dispiace per i ragazzi, meritavamo un epilogo diverso ma il calcio è questo. Settimana scorsa abbiamo preso un punto allo scadere contro la Fiorentina, oggi lo abbiamo perso. La squadra ha fatto bene e sono sicuro che nelle prossime partite raccoglierà ciò che avremmo meritato oggi”.

Il piano partita? Nella mia mentalità c’è quella di non fare una partita chiusi dietro in uno stadio del genere. Bisogna alzare il baricentro mettendo anche giocatori che possono impensierire gli avversari. Il piano gara prevedeva di andare a prendere Lobotka, lasciando Juan Jesus come terzo uomo. Nella ripresa abbiamo messo un giocatore che potesse impensierire il Napoli, abbiamo avuto qualche ripartenza che poteva creare grattacapi agli azzurri. Purtroppo il calcio è così e bisogna accettare ciò che dice il campo”.

Sulla partita di Adopo: “Ha qualità importantissime, è un giocatore moderno che ha gamba e può far bene le due fasi. Sarà compito nostro avvicinarlo di più alla porta. Tra le linee è molto abile a smarcarsi, penso che sia un ragazzo molto interessante e questa può essere la stagione della sua consacrazione”.

Mi aspetto qualcosa dal mercato? Siamo in contatto diretto con la società. Abbiamo dovuto prestare giocatori forti, dall’estero qualcosa è in dirittura d’arrivo. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa dietro, poi vediamo cosa succede. Sono contento di allenare questo gruppo di ragazzi che ha energia”.