Roma, Ranieri: "Sancho pesante per la Roma! I Friedkin volevano accontentare Gasperini, ma..."

Ultimissime Serie A - Claudio Ranieri, senior advisor della Roma nonché fresco ex tecnico dei giallorossi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport della quale è stata pubblicata una prima anticipazione.

Calciomercato Serie A, retroscena Ranieri su Sancho

Ecco quanto riportato da TMW:

Le parole di Ranieri cominciano dal tema del Fair Play Finanziario: "Per prima cosa dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, come ci piazzeremo e come andrà in Europa League: sono tutte entrate che ci porteranno dei valori aggiunti. Poi, al limite, ci sarà da vendere qualcosa: non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso, ovvero l'esclusione dalle competizioni. Quindi, dobbiamo tenere i conti a posto".

E quindi con queste premesse come poteva la Roma pensare a Sancho? Spiega Ranieri: "Era un'operazione economicamente molto pesante, ma i Friedkin pur di accontentare l'allenatore l'avrebbero fatta. Certo che c'era da vendere qualcuno, finché non si sarebbe venduto qualche pezzo pregiato non si poteva fare. Quel pezzo pregiato non credo si sarebbe mai venduto, perché al momento ce li vogliamo tenere. Dovevamo inserire dei giovani nella speranza che il tecnico li avrebbe valorizzati al massimo così da poterli rivendere per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario".

Conclusione tra Gasperini, Pellegrini e Dybala: "Gasperini ha avuto un approccio ottimo. I rinnovi di Pellegrini e Dybala dipendono dal campo. Dai Friedkin il massimo sostegno".