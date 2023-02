De Canio: "Se con la Roma fosse finita 1-1, quante critiche sarebbero arrivate per il cambio di Spalletti?"

Gigi De Canio è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Di Simeone mi piace come vive dalla panchina l'andamento della gara, è emozionante: si sente dentro al progetto, è contento per i suoi compagni Ma avete visto come si è girato? Con la finta tutti pensavano che chiudesse il triangolo e invece si è girato da grande attaccante in pochissimo spazio. Ha fatto un grandissimo gol, ha mandato fuori Smalling. Il cambio di Spalletti Osimhen per Simeone? Per questo c'è differenza tra chi fa l'allenatore e chi invece vede la partita da tifoso o da giornalista. Permettetemi di dire una cosa: se il risultato fosse stato di 1-1 quante persone avrebbero criticato il cambio? Ne ho sentite tante.