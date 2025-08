De Bruyne su Maradona: "Leggenda di questo gioco, andrò al murale ai Quartieri Spagnoli"

Lunga intervista al Corriere dello Sport del nuovo acquisto del Napoli Kevin De Bruyne che si è lasciato andare a diversi temi tra cui Diego Armando Maradona:

Un nome fuori concorso: Maradona.

Sussulto. «Ah! Leggenda. Leggenda di questo gioco, of course. Avendo giocato prima di me, ho potuto vederlo solo attraverso i filmati: è molto importante nella storia del calcio e per tutto quello che ha fatto per il movimento. E poi lo è moltissimo per Napoli».

È stato al murale di Diego dei Quartieri Spagnoli?

«Non ancora, ci andrò. Sono stato in città appena due giorni, non ho avuto molto tempo. Ho visto Capri, davvero bella».