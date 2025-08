Lunga intervista al Corriere dello Sport del nuovo acquisto del Napoli Kevin De Bruyne che si è lasciato andare a diversi temi:

Mazzocchi le sta già insegnando il napoletano?

«Nooo, è difficile. Devo prima imparare l’italiano, capisco ancora poco».

Dicono che sia toccato anche a lei esibirsi al compleanno di Conte...

«Ebbene sì, ho cantato in inglese. Robbie Williams. Non sono capace di farlo in italiano».