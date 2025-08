Lunga intervista al Corriere dello Sport del nuovo acquisto del NapoliKevin De Bruyne che si è lasciato andare a diversi temi:

Quante volte Manna l’ha chiamata per convincerla ad accettare il Napoli?

«Personalmente non molte: l’ho visto un paio di volte a Manchester, è venuto a casa mia, e per il resto ha parlato con i miei avvocati e cose simili. Poi mia moglie è stata a Napoli per farsi un’idea. Una procedura normale».