Calciomercato Napoli, ultime notizie: l'edizione odierna del Corriere della Sera sintetizza così il mercato degli azzurri, tra nuovi arrivi e possibili cessioni.

Giornate agitate anche in casa Napoli: Raspadori è vicinissimo all’Atletico (la valutazione è di 30 milioni), mentre in entrata si spinge per Miretti dalla Juve (nuova proposta da 14 milioni, intesa vicina), Juanlu dal Siviglia (richiesta di 17 milioni) e Gutierrez dal Girona, accordo trovato intorno ai 20 milioni.