C'è una immagine molto forte che riguarda Neres ed i ritiri del Napoli di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - In casa Napoli c’è una differenza con l’Inter: la preparazione è iniziata con quindici giorni di anticipo, non ci sono i residui di campionato, Champions e Mondiale per club. Ne parla il Corriere della Sera.

“Il sorriso resiste, nonostante i continui fischi di Conte per dare lo start ai blocchi di allenamento. Empatia anche qui: al termine il generale Antonio applaude tutti. L’immagine di Neres che refrigera la muscolatura in uno dei torrenti di Dimaro-Folgarida e quasi non riesce a camminare è forte, il ritiro era cominciato da qualche giorno. Le parole di Lang, appena arrivato sono state inequivocabili: «Sono stanco», detto in una lingua che non conosce”