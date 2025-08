Moretto assicura: "L'affare si farà, Juanlu ha ricevuto segnali dal Napoli"

Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti da Matteo Moretto, giornalista e collega di Fabrizio Romano.

Per quanto riguarda Juanlu Sanchez del Siviglia, gli aggiornamenti sono questi: il Wolverampton negli ultimi giorni aveva fatto dei passi importanti per firmarlo. Il Wolverampton √® arrivato ad un accordo con il Siviglia, un accordo chiuso sui 17-18 milioni di euro. Il giocatore ha aperto alla destinazione, tant'√® che l'entourage del giocatore ha trattato il contratto con il Wolverampton, ma ad oggi il calciatore √® ancora in attesa di una chiamata del Napoli. Ad oggi la pista Napoli √® ancora viva. √ą vero, secondo le nostre informazioni, che il Napoli non ha ancora alzato la proposta economica: l'offerta del Napoli √® ferma a 14 milioni di euro pi√Ļ la percentuale sulla futura rivendita. Vedremo se nei prossimi giorni il Napoli alzer√† l'offerta, per√≤ il calciatore ha ricevuto dei segnali da Napoli sul fatto che il Napoli prima o poi arriver√†. Ecco perch√© Juanlu, prima di accettare altre offerte, vuole aspettare il Napoli.