Il Napoli ripiomba su Juanlu! CdM conferma: già ripartiti i contatti

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo, a partire dalla ricerca di un nuovo terzino destro da aggiungere alla rosa.Â

Napoli su Juanlu Sanchez

Il nome è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, tornato prepotentemente di moda dopo qualche giorno di stallo. Il Napoli è tornato alla carica, anche in vista di una possibile cessione di Zanoli, e il Corriere del Mezzogiorno assicura: "I contatti sono ripartiti".

Inoltre, Juanlu non è stato convocato per il trofeo Antonio Puerta, un dato che il CdM sottolinea: "il giocatore è ormai in uscita e preferisce il Napoli rispetto al Wolverhampton che ha provato a soddisfare le richieste del Siviglia tramite la mediazione dell’agente Jorge Mendes".

L'arrivo di Juanlu non esclude quello di Gutierrez. Il Napoli vuole acquistarli entrambi.