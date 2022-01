Daniel Bertoni: "Alvarez è il miglior giocatore argentino del momento, mi ricorda Mertens! Tagliafico si adatterebbe bene al Napoli"

Notizie calcio - Daniel Bertoni, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico e Julian Alvarez:

“Per me Alvarez è il miglior giocatore argentino del momento, un grande goleador. Lui è ambidestro, ma se dovessi paragonarlo ad un calciatore lo paragonerei a Mertens perché ha il suo stesso stile di gioco votato all’attacco. Coppia con Osimhen? Dico di si, perché, come Mertens, ama spaziare su tutto il fronte d’attacco. Penso che resterà al River Plate almeno fino a dicembre 2022 per giocare e per farsi trovare pronto per i Mondiali. Attenzione però perché Julian non è solo nel mirino del Napoli, su di lui ci sono anche grandi club europei come il Real Madrid.

Tagliafico? Parliamo di un calciatore adatto secondo me al gioco del Napoli perché è un terzino di statura media a cui piace molto la fase offensiva. Il calcio italiano oggi è molto tattico rispetto a quando ci giocavo io, ma penso che uno come Tagliafico non avrebbe problemi ad adattarsi.

Lotta scudetto? Ad inizio stagione avrei detto che tante squadre potevano vincere lo scudetto, ora invece dico che l’Inter è un passo in avanti a tutte le altre. Il Napoli ha perso troppi punti, ma può ancora sperare di lottare per il titolo. Del resto il Napoli può contare su Spalletti che è un grande allenatore. Milan? Dopo aver visto i match contro Genoa e Spezia penso di poter dire che il Milan non è una squadra da scudetto”