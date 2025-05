Lecce, Giampaolo in conferenza: "Ci abbiamo provato a fare l'assalto finale, ma col Napoli non puoi fare bau bau! I valori degli azzurri li sapete..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Lecce Marco Giampaolo.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Lecce Marco Giampaolo dopo Lecce-Napoli.

"La squadra ha fatto la sua onesta partita, con tutti i pregi e i difetti che ha: non è venuta meno sull'impegno e sullo spirito, ha cercato di ridurre il gap che c'era e che c'è con l'avversario. Abbiamo provato a stare in partita il più possibile, all'inizio abbiamo fatto più fatica poi ci siamo aggiustati. Poi ci sono dettagli e valori, quello del Napoli li sapete e sui dettagli sono fondamentali"

"La formazione? Gli stessi con l'Atalanta, con Krstovic per Rebic che aveva la febbre. Avevano guadagnato un punto a Bergamo con lo spirito giusto, giusto premiarli. Nelle contrapposizioni grossi problemi non ne avevamo, ho voluto dare continuità a chi aveva fatto bene"

"Da oggi ci portiamo dietro pregi e difetti, che conosco benissimo. E ci portiamo dietro i valori di squadra, con il Verona sarà una partita diversa e ci penseremo. Ma sappiamo che è importantissima. Ci abbiamo provato a fare l'assalto finale, ma col Napoli non puoi fare bau bau che buttano via la palla. Sanno saltare le linee, è stato fatto tutto in maniera calcolata, è stato soppesato tutto. Quando il Napoli ce l'ha permesso, soprattutto alla fine, avevamo mandato Coulibaly su Gilmour ed abbiamo forzato qualcosa. Abbiamo palleggiato meglio nel secondo tempo, ci è mancato sempre qualcosa ed il Napoli ha controllato bene"

"Krstovic? Lamentava un problema all'adduttore. Medon Berisha è entrato bene, dovevamo aggiungere qualità e gestione della palla: lui ed Helgason avevano questo compito di riportare la partita in parità, se non giochi non ce la fai"