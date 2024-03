Come sta Osimhen? SSC Napoli, il dott. Canonico: "Saltare uno o due allenamenti o una partita ti salva le successive sei o sette gare"

Ultime notizie SSC Napoli - Come sta Victor Osimhen? Il dottor Raffaele Canonico, responsabile dell’area medica del Napoli, invita i tifosi a «stare tranquilli perché abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con scienza e coscienza, cercando di valutare e ponderare una serie di rischi e benefici».

Il dottor Canonico è intervenuto a Radio Marte per presentare l’evento "Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport":

«Spesso ci troviamo a fronteggiare infortuni muscolari che hanno una durata superiore a un mese e questo può essere un peso importante per i club. Per questo a volte può essere utile capire che saltare uno o due allenamenti o una partita ti salva le successive sei o sette gare. In futuro arriveremo a un numero di partite sempre più alto e anche un super atleta potrebbe avere difficoltà a sopportarle. Per questo credo che ci ritroveremo a gestire rose sempre più ampie. In NBA ci sono 82 partite di regular season più eventuali playoff e l’incidenza degli infortuni è altissima, ma questo ormai sta avvenendo un po’ ovunque, anche in altri sport»