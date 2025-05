Rai, Perillo: "Il Napoli vanta un record unico in Italia"

Antonello Perillo, giornalista Rai, commenta la vittoria del Napoli a Lecce per 1-0:



"Il Napoli aggiunge un altro tassello al suo mosaico tricolore. Tre punti pesantissimi quelli conquistati in casa di un Lecce disperatamente alla ricerca della salvezza. Gli azzurri li hanno strappati con le unghie e con i denti. Bravissimi nel primo tempo, sempre sotto controllo, Sia prima che dopo lo splendido goal di Raspadori su punizione. Concentratissimi attenti gli azzurri nella ripresa, giocata all’insegna della sofferenza per la reazione dei leccesi e per una evidente tensione nervosa tra i ragazzi di Antonio Conte. Migliori in campo Raspadori, ancora una volta autore di una rete decisiva, un insuperabile #Rrahamani, più che mail leader della difesa e il solito #Spinazzola, lucidissimo e infaticabile sia in fase difensiva che in fase di costruzione sulla fascia mancina. Non importa che sia mancato il bel gioco. Il Napoli dove essere concreto, con la sua retroguardia da record, è così è stato. Unica squadra L’Italia a non aver mai subito un gol su calcio d’angolo o su colpo di testa. Da non credere. Quarta vittoria consecutiva. Mancano altre tre finali, altri tre passi verso la meta. Canta Napoli, Napoli capolista".