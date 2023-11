Anguissa a Sky: "Abbiamo dato tutto, ma certi errori non te li puoi permettere! Mazzarri? Ora giochiamo insieme, vogliamo la qualificazione"

Frank Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Real Madrid-Napoli 4-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Risultato troppo pesante? Contro una squadra del genere non puoi concederti questi errori, lo abbiamo pagato subito. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, ripartendo forte dalle cose fatte bene. Abbiamo dato tutto e siamo contenti, purtroppo il calcio è così perché quando hai l’occasione devi fare gol. Noi però abbiamo dato tutto”.

Qualificazione? Siamo venuti qui per provare a vincere contro una grande squadra. Ora dobbiamo dare tutto per battere il Braga perché lo possiamo fare. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non dobbiamo pensare a nient’altro che a vincere”.

Nuovo allenatore? C’è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno. Il mister sta dando tutto per la squadra, per farci capire la nostra forza e lo si vede in campo che stiamo bene”.