Alvino: "Protocollo firmato da tutti, ma nessuno è d'accordo! Le società si fanno la guerra tra loro"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli fa marketing con la nuova maglia. E’ un segnale quello della società azzurra per smuovere le acque. Non so il limite tra condizionato e falsato. Tutte le società hanno firmato l’accordo per il nuovo protocollo, ma alla fine nei fatti nessuno è d’accordo. Sono tutti contro tra le società in questo campionato".